اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 6-11-2021

استقرار في حركة أسعار البيع
محمد مجدي 9:01 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 9:01 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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استقرت حركة أسعار الكتاكيت اليوم السبت 6-11-2021 في الأسواق المحلية، وذلك بعد موجة من الانخفاضات في حركة البيع والشراء على مدار الأسبوع الماضي في أغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة ناسكو إيجيبت 10.5جنيه.
شركة الحرمين 10.5 جنيه
شركة الوطنية 13.25 جنيه.
شركة الكيان 12 جنيه.
شركة أمات 12 جنيها.
شركة رواد النيل 10.5 جنيه.
شركة العناني 12.5 جنيه.
شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه.
شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14 جنيها.
شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيها.
شركة الفيروز 11.5 جنيه.
شركة مكة المكرمة 12 جنيها.
شركة ستارفيد 12.75 جنيه.
شركة نيوجين 11.25 جنيه.
المصرية الهولندية 9.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم السبت على سعر البيع يوم الخميس الماضي و هو 11.5 جنيه للكتكوت.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت حركة أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم السبت، ويبلغ سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6.5 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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