اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-6-2021

أسعار الكتاكيت مستقرة الآن في الأسواق
محمد مجدي 7:01 م, السبت, 5 يونيو 21 7:01 م, السبت, 5 يونيو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-6-2021، في الأسواق المحلية على نفس أسعار الخميس الماضي، التي شهدت ارتفاع سعر البيع لدي شركات الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، مقارنة مع أسعار البيع السبت الماضي، التي ظلت محافظة على الاستقرار حتي الأربعاء، مع ثبات سعر البيع لدي شركات الإسكندرية، والفيروز، والمراعي، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن سعر بيع الكتكوت لدي شركة العناني ارتفع بنحو 25 قرشا، والوطنية بنحو 45 قرشا، والقاهرة بنحو 50 قرشا، كما ارتفع سعر بيع الكتكوت لدي شركة الوادي بنحو 75 قرشا .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه ، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه بدلا من 9.30 .

وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم السبت بشركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه على نفس اسعار يوم الخميس .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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