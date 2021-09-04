اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4-9-2021

استقرار وهدوء في أسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 2:37 م, السبت, 4 سبتمبر 21 2:37 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت 4-9-2021 استقرارًا في شركات الدواجن على نفس أسعار الأسبوع الماضي، وفقا لتجار دواجن في سوق الوايلي، و شهدت الأسعار ارتفاع سعر الكتكوت في شركتي العناني، والفيروز، بنحو 25 قرشًا، و50 قرشًا في شركات الوطنية، والمراعي، والقاهرة، بينما قفز سعر الإسكندرية بقيمة جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9 جنيهات، بدلًا من 8.75 جنيه، والمراعي 6.5 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، والقاهرة 8.25 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه .

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شركة الوطنية 9 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيه، والإسكندرية 6.5 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، والفيروز 7.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه

أسعار الكتاكيت عمر يوم

واستقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه مع احتمالية زيادة أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال اليومين المقبلين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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