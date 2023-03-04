أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4-3-2023 في مصر.. ارتفاعات جديدة والكتكوت يصل لـ 27.5 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4-3-2023 ارتفاعات في عدد من الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وتراوحت الزيادات من 50 قرشًا إلى 2 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24.5 جنيه بدلا من 23.5

شركة الفيروز 24.5 جنيه بدلا من 23.5

شركة الوطنية 27.5 جنيه بدلا من 26

شركة الوادي 24 جنيهًا بدلا من 23

شركة العناني 25 جنيهًا بدلا من 24

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 23.5 جنيه

شركة صيصان مصر 24 جنيهًا بدلا من 22

شركة نيوجين 27.5 جنيه بدلا من 26

شركة رواد النيل 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وكانت السوق المصرية قد شهدت حالة من ارتفاع أسعار الفراخ بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتم طرح الفراخ البرازيلي المجمدة بأسعار أقل للمستهلك بنحو 25 جنيها.