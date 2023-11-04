أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4-11-2023 في مصر.. أعلى سعر 36 جنيها

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4-11-2023 في مصر، بشكل كبير في 9 شركات كبري عاملة في إنتاج الثروة الداجنة، مع استقرار سعر البيع في شركة العناني فقط.

وشهدت الزيادات في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت، زيادات ما بين جنيه واحد إلى 3 جنيهات دفعة واحدة.

كما أن أسعار الكتاكيت اليوم والمعروفة بإنتاج الأهالي شهدت ارتفاعات أيضًا بنحو 2 جنيه، لتتراوح من 24 إلى 27 جنيهًا للكتكوت للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 32 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 33 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا

شركة الفيروز 33.5 جنيه بدلًا من 31.5 جنيه

شركة الوطنية 35 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا

شركة الوادي 30.5 جنيه بدلًا من 29.5 جنيه

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 35 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا

شركة نيوجين 36 جنيهًا بدلًا من 34.5 جنيه

المصرية الهولندية 32.5 جنيه بدلًا من 31 جنيهًا

شركة رواد النيل 31 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 31 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 36 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.