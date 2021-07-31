اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 31-7-2021

ارتفاعات من 25 قرشًا إلى 1 جنيه في سعر الكتكوت
محمد مجدي 5:32 م, السبت, 31 يوليو 21 5:32 م, السبت, 31 يوليو 21

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ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت 31-7-2021، بشكل جماعي في أغلب شركات الدواجن الكبري ما بين 25 قرشًا إلى 1 جنيه، ما عدا شركة الوادي والتي حافظت على سعر البيع، وذلك بعد الاستقرار الذي شهدته الأسواق على مدار 5 أيام متواصلة.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن سعر الكتكوت في شركتي العناني والفيروز ارتفعا بنحو 25 قرشًا، وبنحو 50 قرشًا ارتفاعًا في شركات الوطنية، والمراعي، والقاهرة، بينما قفز سعر الإسكندرية 1 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9 جنيهات، بدلًا من 8.75 جنيه، والمراعي 6.5 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، والقاهرة 8.25 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه، والوطنية 9 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيه، والإسكندرية 6.5 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، والفيروز 7.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت، في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه ،بعد ارتفاع يوم الأحد الماضي بنحو جنيه، في حين أنها ما زالت هي أكبر الشركات إقبالًا من قِبل المستهلكين والتجار.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه مع احتمالية زيادة أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال اليومين المقبلين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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