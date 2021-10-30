انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30-10-2021 في 8 شركات كبري عاملة في السوق المحلية وتراوحت تلك التراجعات من 25 قرشا الي 1.25 جنيه في الكتكوت الواحد، نتيجة هدوء الطلب منذ يوم الأربعاء الماضي، إضافة إلي استقرار حركة البيع والشراء.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 12.5 جنيه بدلا من 13.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 11.75 جنيه بدلا من 13 جنيهًا.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيها بدلا من 12 جنيهًا.

شركة الفيروز 12 جنيها بدلا من 12.5 جنيه.

شركة مكة المكرمة 12 جنيها بدلا من 13 جنيهًا.

شركة ستارفيد 12.75 جنيه بدلا من 13 جنيهًا.

شركة نيوجين 12.5 جنيه بدلاً من 12.75 جنيه.

واستقرت أسعار الكتاكيت في 6 شركات دواجن عاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية وجاءت كالتالي :

شركة ناسكو إيجيبت 11.5 جنيه.

شركة الحرمين 11 جنيهًا.

شركة الوطنية 13.75 جنيه.

شركة الكيان 13.5 جنيه.

شركة أمات 12.5 جنيه.

شركة رواد النيل 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تراجعت أسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم السبت بنحو 75 قرشا وذلك بعد استقرار دام ما يقرب من 3 أسابيع، حيث بلغ سعر الكتكوت الواحد 12 جنيها بدلا من 12.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم السبت استقرارا في حركة البيع ويبلغ سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.