أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29-4-2023 في مصر.. من 50 قرشَا لـ2 جنيه انخفاض في 4 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29-4-2023 في مصر تراجعًا في 4 من كبري شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية.

حيث إنخفضت أسعار الكتاكيت اليوم لدي كل من رواد النيل بنحو 50 قرشَا، مكة المكرمة 2 جنيه، العناني والوطنية 1 جنيه لكل منهما ، بينما شركة المصرية الهولندية لا يوجد انتاج لديها اليوم.

بينما استقرت أسعار البيع في باقي أكبر 5 شركات عاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 8 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط بأسعار الكتاكيت، التي من شأنها هبوط مستقبليّ في سعر الدواجن بالأسواق.

وقال السيد إنه مع زيادة أسعار الكتاكيت، ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 11 جنيهًا

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 11 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة الوادي 11 جنيهًا

شركة العناني 13 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية ـ لا يوجد انتاج ـ سعر الجمعة 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.