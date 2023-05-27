أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27-5-2023 في مصر.. تراجع 7 شركات

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27-5-2023 بمصر، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد تذبذب حركة البيع التي شهدتها الشركات طوال الاسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد 7 شركات كبري بما يقرب من 1 إلي 4 جنيهات دفعة واحدة، مع استقرار 3 شركات اخري.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 14 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه

شركة الفيروز 11.5 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة الوطنية 10 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

شركة الوادي 12.5 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

شركة العناني 14 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 13 جنيهًا

شركة صيصان مصر 13.25 جنيه

شركة نيوجين 11.5 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 12.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

يذكر أن عددا من شركات الدواجن الكبرى العاملة في إنتاج الكتاكيت، شهدت ارتفاعا وانخفاضا تراوح من 50 قرشَا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة، وذلك على مدار الأسبوع المنصرم.

كانت أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات خلال الأسبوع الماضي.