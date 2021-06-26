اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26-6-2021

هدوء حذر في أسعار الكتاكيت
محمد مجدي 5:47 م, السبت, 26 يونيو 21 5:47 م, السبت, 26 يونيو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26-6-2021 ، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل، في شركات الدواجن الكبرى، وفقا لما قاله تجار الدواجن في الأسواق ، كما تشهد حركة المبيعات هدوءا في الشركات والأسواق على حد سواء.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تراجعا كبيرا تراوح من 1 إلى 3.25 جنيه، وذلك في مختلف شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حيث تراجعت أسعار شركة الإسكندرية بـ1 جنيهًا .

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وأضاف محمد أن سعر شركة المراعي تراجعت بنحو 1.75 جنيه ، والفيروز والعناني بـ2 جنيه، والوادي تراجعت بنحو 3 جنيهات في سعر الكتكوت الواحد ، بينما القاهرة والوطنية بنحو 3.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني سعر 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات ، وشركة القاهرة 6 جنيهات ، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات .

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بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت اسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت في شركة الوادي للدواجن على اسعار امس والتي شهدت تراجع 3 جنيهات دفعة واحدة ليصل سعر البيع إلي 5.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه، وذلك نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على نفس اسعار امس الخميس ليتراوح من 2.5 إلي 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيهات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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