أسعار الكتاكيت اليوم السبت 25-3-2023 في مصر.. ارتفاع 3 شركات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 25-3-2023 في مصر، في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية، حيث شهدت عدد من شركات الدواجن ارتفاع في أسعار الكتاكيت اليوم؛ من بينها القاهرة للدواجن، مكة المكرمة، نيوجين.

بينما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في باقي شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 18 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

شركة الفيروز 16 جنيهًا

شركة الوطنية 20 جنيهًا

شركة الوادي 20 جنيهًا

شركة العناني 21 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 15 جنيهًا

شركة صيصان مصر 15.5 جنيه

شركة نيوجين 18.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

شركة رواد النيل 15 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.