ارتفعت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 24-7-2021 في شركات الدواجن الكبري، وذلك بعد استقرارها في الأسواق المحلية على مدار الأسبوع الماضي، بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت في شركات الدواجن يوم الأحد الماضي، وأرجع تجار دواجن تلك الارتفاعات في أسعار الكتاكيت الي انتهاء موسم عيد الأضحى وزيادة الطلب على الكتاكيت والدواجن .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، والمراعي 6 جنيهات بدلا من 5.75 جنيه، والقاهرة 7.75 جنيه بدلا من 6.5 جنيه، والوطنية 8.25 جنيه بدلا من 7.75 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والفيروز 7.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

قفزت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت ، في شركة الوادي للدواجن بنحو 1 جنيه ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه بدلا من 7.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي.