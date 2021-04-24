اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-4-2021

استقرار في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 7:45 م, السبت, 24 أبريل 21 7:45 م, السبت, 24 أبريل 21

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شهدت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 24-4-2021، استقرارها في معدلات البيع والشراء بالأسواق المحلية لدى شركات الدواجن الكبرى، بعد موجة التذبذب التي حدثت، يوم الجمعة الماضي، في السوق المحلية، إضافة إلي استقرار سعر بيع كتاكيت عمر يوم والكتاكيت الساسو والبلدي، مع احتمالية تحرك الأسعار الساعات المقبلة، وفقًا لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 6.75 جنيه، والإسكندرية 7.50 جنيه، والقاهرة 9.50 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، والعناني 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، بدلًا من 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، بدلًا من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وواصلت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن، استقرارها عند سعر 9.5 جنيه، مع احتمالية تحرك طفيف في ارتفاع السعر، وفقًا لتجار الدواجن.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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