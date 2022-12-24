أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-12-2022 في مصر.. ارتفاعات من 50 قرشا إلى 2 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم السبت 24-12-2022، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بما يتراوح من 50 قرشًا إلى 2 جنيه دفعة واحدة، وذلك مقارنة بأسعار أمس الجمعة، والتي كانت مستقرة على سعر بيع الشركات، الخميس الماضي.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 2.75 جنيه بدلًا من 1.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 5 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 5 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه

الفيروز 4 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه

العناني 6 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات

أمات 4 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه

الوادي 4 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه

البنا 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 2.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.