ارتفاعات من 25 قرشًا إلى 1.25 جنيه في سعر الكتكوت الواحد،

ارتفعت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 22-5-2021، في السوق المحلية، بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الاستقرار الذي دام أسبوعًا كاملًا، حيث تراوحت الارتفاعات من 25 قرشًا إلى 1.25 جنيه في سعر الكتكوت الواحد، وذلك حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية. وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية، إن ارتفاعات اليوم نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من شركات الدواجن الكبرى، حيث بلغ أعلى سعر شركة الوطنية بـ8 جنيهات، والمراعي أقل سعر بـ5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.75 جنيه بدلًا من 7.25، وشركة المراعي بسعر 5 جنيهات بدلًا من 4.75 جنيه، وشركة القاهرة بسعر 6.25 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه.

وشركة الوطنية 8 جنيهات بدلًا من 6.75 جنيه، وشركة الإسكندرية بسعر 5.5 جنيه بدلًا من 4.5 جنيه، وشركة الفيروز بسعر 6.5 جنيه بدلًا من 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء بشكل كبير، ليصبح سعر البيع 6.25 جنيه، بدلًا من 5.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.