اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

هدوء نسبي في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 9:02 ص, السبت, 21 نوفمبر 20 9:02 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020 ، هدوءا واستقرارا في حركة البيع اليوم الثاني على التوالي، وذلك في الشركات الكبرى مثل الوادي، والقاهرة، والوطنية.

وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات للفرخ الواحد، بعد أن كانت من 5.25 جنيه أقل سعر إلى 8.5 جنيه لأعلى سعر يوم الخميس الماضي، وذلك خلال رصد “المال” أسعار الشركات العاملة في سوق الكتاكيت، كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات، مع ثبات أعلى سعر بقيمة 9 جنيهات للفرخ االواحد.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 21-11-2020 فى مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وشهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت، استقرار في الشركات الكبرى العاملة في الثروة الداجنة كالتالي: الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد، والقاهرة 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25 جنيه.

كما حصلت نحو 14 شركة مصرية على شهادة خلوها من مرض إنفلونزا الطيور في يونيو 2020، وذلك من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتها إلي الأسواق الأوروبية والإفريقية.

اقرأ أيضا  نيفين جامع ووزير الاقتصاد الإماراتي يترأسان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في شركة الوادي 9 جنيهات، بعد أن كان ما بين 7 إلي 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم ، خلال عمليات البيع اليوم السبت ، وهي 10.5 جنيه لأقل سعر ، و 12 جنيها لأعلي سعر .

ويتم إنتاج الكتاكيت عمر يوم واحد من خلال الشركات والتي تستحوذ على 70٪ من حجم إنتاج السوق، بينما نسبة 30٪ من خلال التربية المنزلية من قبل المستهلكين.

اقرأ أيضا  الجمارك تحذر من تطبيق غرامات في حال مخالفة بنود القانون الجديد (مستند)

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 400 جنيه للطن أدى الي زيادة أسعار البيع للمستهلكين.

وتراوح سعر الطن ما بين 7000 و7200 جنيه، مقابل 6700 و 6800 جنيه في شهر أكتوبر الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الزراعة : 6 قوافل بيطرية لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانا بالمنوفية

الصاوي أحمد 11:22 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت​ 21-11-2020

الصاوي أحمد 10:38 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

أسعار السمك اليوم 21-11-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:33 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

أسعار البيض اليوم 21-11-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:27 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

أسعار الدواجن اليوم 21-11-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:25 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 20-11-2020.. الطن يتراوح بين 790-810 جنيهات

عمر سالم 11:56 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20