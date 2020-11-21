أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020 ، هدوءا واستقرارا في حركة البيع اليوم الثاني على التوالي، وذلك في الشركات الكبرى مثل الوادي، والقاهرة، والوطنية.

وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات للفرخ الواحد، بعد أن كانت من 5.25 جنيه أقل سعر إلى 8.5 جنيه لأعلى سعر يوم الخميس الماضي، وذلك خلال رصد “المال” أسعار الشركات العاملة في سوق الكتاكيت، كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات، مع ثبات أعلى سعر بقيمة 9 جنيهات للفرخ االواحد.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وشهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت، استقرار في الشركات الكبرى العاملة في الثروة الداجنة كالتالي: الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد، والقاهرة 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25 جنيه.

كما حصلت نحو 14 شركة مصرية على شهادة خلوها من مرض إنفلونزا الطيور في يونيو 2020، وذلك من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتها إلي الأسواق الأوروبية والإفريقية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في شركة الوادي 9 جنيهات، بعد أن كان ما بين 7 إلي 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم ، خلال عمليات البيع اليوم السبت ، وهي 10.5 جنيه لأقل سعر ، و 12 جنيها لأعلي سعر .

ويتم إنتاج الكتاكيت عمر يوم واحد من خلال الشركات والتي تستحوذ على 70٪ من حجم إنتاج السوق، بينما نسبة 30٪ من خلال التربية المنزلية من قبل المستهلكين.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 400 جنيه للطن أدى الي زيادة أسعار البيع للمستهلكين.

وتراوح سعر الطن ما بين 7000 و7200 جنيه، مقابل 6700 و 6800 جنيه في شهر أكتوبر الماضي.