أسعار الكتاكيت اليوم السبت 20-5-2023 في مصر.. من 12 إلى 19 جنيها سعر الكتكوت الواحد

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 20-5-2023 في مصر، استقرارا في حركة شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أمس الجمعة شركة القاهرة للدواجن

وحافظت 10 شركات دواجن على أسعارها خلال تعاملات اليوم، وهي القاهرة للدواجن، الفيروز، الوطنية، الوادي، العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 12 و15.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 12.5 جنيه

شركة الوطنية 15 جنيهًا

شركة الوادي 15.5 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا

شركة نيوجين 14.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.