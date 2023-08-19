أسعار الكتاكيت اليوم السبت 19-8-2023 في مصر.. ارتفاع في 7 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 19-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وذلك استمرارا لارتفاعات أمس الجمعة.

تراوحت الزيادات في شركات الدواجن بين 50 قرشَا و3 جنيهات دفعة واحدة، وذلك في 7 شركات عاملة في إنتاج الكتاكيت بالسوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 16.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 17 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة الوطنية 17.5 جنيه بدلا من 17 جنيهًا

شركة الوادي 17.5 جنيه بدلا من 16.75 جنيه

شركة العناني 19.5 جنيه بدلا من 18.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 16.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة نيوجين 18 جنيهًا

شركة رواد النيل 16.5 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيها في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 19.5 جنيه