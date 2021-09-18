أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-9-2021

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 18-9-2021 ، على حركة أسعار البيع والشراء لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في الأسواق المحلية، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي طالت عدد من الشركات خلال تعاملات أمس الجمعة، والتي جاءت مصحوبة بزيادة طلب المستهلكين على شراء الكتاكيت، وذلك وفقا لتجار الكتاكيت في الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة العناني 10.25 جنيه، والإسكندرية 9 جنيهات، والفيروز 10 جنيهات، و المراعي 8.5 جنيه.

كما بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة الوطنية 10.75 جنيه، و القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت سعر شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء وذلك خلال تعاملات اليوم السبت على سعر أمس الجمعة، والتي بلغت 9.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

و استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في الأسواق ويتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.