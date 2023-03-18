أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر.. تراجع 3 شركات واستقرار 5 أخرى

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر، وذلك بعد استقرار دام يوم واحد فقط “امس الجمعة”، حيث تراجع سعر البيع شركات القاهرة للدواجن، والوطنية، ونيوجين، من 50 قرشَا إلي 1.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من الفيروز، العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، رواد النيل.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الوادي بنحو 50 قرشَا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24 جنيه بدلا من 26.5 جنيه

شركة الفيروز 23 جنيها

شركة الوطنية 27 جنيه بدلا من 28 جنيه

شركة الوادي 25 جنيهًا بدلا من 24.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيها

شركة صيان مصر 21.25 جنيه

شركة نيوجين 27 جنيهًا بدلا من 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

ومازالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الاسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.