أسعار الكتاكيت اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. تراجع وارتفاع بين 1 و1.5 جنيه

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 15-4-2023 بمصر، في شركتين وارتفعت في شركة واحدة.

بينما شهدت باقي شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، ثباتاً على معدلات أسعارها منذ يوم الخميس الماضي.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركتي القاهرة للدواجن وصيصان مصر بنحو جنيه واحد لكل منهما، بينما شركة الوطنية ارتفعت 1.5 جنيه خلال تعاملات اليوم.

كما استقرت الأسعار اليوم في شركات الفيروز، الوادي، العناني، مكة المكرمة، نيوجين، العناني، المصرية الهولندية، رواد النيل.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.25 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة الفيروز 9 جنيهات

شركة الوطنية 10 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 5 جنيهات

شركة صيصان مصر 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة نيوجين 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وبذلك تصبح أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 5 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر بالشركات العاملة فى الثروة الداجنة بالسوق المحلية.