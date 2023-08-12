أسعار الكتاكيت اليوم السبت 12-8-2023 في مصر ترتفع حتى 2 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 12-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وذلك بعد ارتفاعات شهدتها أبرز الشركات العاملة في الثروة الداجنة، خلال الأسبوع الجاري.

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 25 قرشَا إلى 2 جنيه دفعة واحدة في الشركات.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في شركتي نيوجين، ومكة المكرمة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13.25 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 13 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 14 جنيهًا بدلا من 12.5 جنيه

شركة الوادي 14.5 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة العناني 17 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 13.5 بدلا من 12.5 جنيه

شركة نيوجين 14 جنيهًا

شركة رواد النيل 13.5 بدلا من 11.5 جنيه.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17 جنيهًا.