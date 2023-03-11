أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-3-2023 في مصر.. ارتفاع 3 جنيهات في رواد النيل

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-3-2023 في شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

في حين ارتفع سعر البيع في شركة واحدة وهي رواد النيل بنحو 3 جنيهات.

وجاء استقرار باقي الشركات مع هدوء الطلب على شراء الكتاكيت بعد الارتفاعات التي حدثت الأيام الماضية.

وبلغ أقل سعر الكتكوت، اليوم السبت، في الشركات 20 جنيهًا، بينما أعلى سعر 28 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24.5 جنيه

شركة الفيروز 24 جنيهًا

شركة الوطنية 28 جنيهًا

شركة الوادي 26.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيهًا

شركة صيصان مصر 24.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا. أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.