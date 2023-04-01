استقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023 في مصر، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها شركات الدواجن أمس.

وكانت الأسعار قد شهدت خلال الأيام الماضية، تراجعا وارتفاعا في حركة الأسعار بمختلف الشركات الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم من 8 جنيهات أقل سعر، و18 جنيهًا أعلي سعر في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه

شركة الفيروز 13 جنيهًا

شركة الوطنية 16 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيها

شركة العناني 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 15 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

ومن المتوقع وجود ارتفاعات خلال تعاملات شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت خلال حركة المبيعات المسائية.