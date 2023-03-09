أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 9-3-2023 في مصر.. من 1- 3.5 جنيه تراجعا في الشركات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 9-3-2023 في شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

وشهدت أسعار الكتاكيت في عدد من الشركات انخفاضات تراوحت من جنيه إلي 3.5 جنيه دفعة واحدة، مع استقرار البيع في عدد آخر من الشركات.

بينما ارتفع سعر بيع الكتكوت اليوم في شركة المصرية الهولندية بنحو 4 جنيهات.

وبلغ أقل سعر كتكوت في الشركات 20 جنيهًا بينما أعلى سعر 28 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24.5 جنيه بدلا من 27.25

شركة الفيروز 24 جنيهًا بدلا من 25

شركة الوطنية 28 جنيها

شركة الوادي 26.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيهًا بدلا من 17

شركة صيصان مصر 24.25 جنيه بدلا من 25.25

شركة نيوجين 27.5 جنيهًا بدلا من 29

شركة رواد النيل 20 جنيهًا بدلا من 23.5

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.