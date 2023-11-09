أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر.. 30 جنيهًا أقل سعر

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر، بعد استقرارها أمس الأربعاء، والذي شهد انخفاضا أول أمس الثلاثاء، في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتراوحت الانخفاضات بين 50 قرشَا إلى 2 جنيه في شركتين، مع عدم الإعلان عن سعر شركة العناني، في حين استقرت اسعار الكتاكيت في 7 شركات أخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 33 بدلا من 35 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 35 جنيهًا

شركة الفيروز 33 جنيهًا

شركة الوطنية 33 جنيها بدلا من 35.5 جنيه

شركة الوادي 32.5 جنيه

شركة العناني “غير معلن” وسعر اول امس 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 30 جنيهًا

شركة نيوجين 35 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 32 جنيهًا

شركة رواد النيل 31.5 جنيه

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

وبذلك يكون أعلى سعر بيع 35 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.