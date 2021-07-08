اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 8-7-2021

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارها بالأسواق المحلية
محمد مجدي 6:03 م, الخميس, 8 يوليو 21 6:03 م, الخميس, 8 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارها بالأسواق المحلية وفي شركات الدواجن الكبرى بعد الهبوط الكبير الذي شهدته السوق المحلية منذ الأسبوع الماضي، بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل في شركات الدواجن الكبرى.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع تشهد ثباتًا حذرًا في الأسواق بعد موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس الماضي.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 6-7-2021 في مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الخميس في شركة الوادي للدواجن، عند 5.5 جنيه؛ نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 7-7-2021 وعيار 21 يسجل 785 جنيها

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي و لم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

تموين شمال سيناء: حجز الأضاحي بمقدم 200 جنيه

محمد مجدي 4:40 م, الخميس, 8 يوليو 21

تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

المال - خاص 3:41 م, الخميس, 8 يوليو 21

نيفين جامع : قطاع الصناعة المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد المصري بنسبة 17.1 % خلال 2019/2020

محمد ريحان 3:28 م, الخميس, 8 يوليو 21

الجمارك: العمل بميناء السخنة غدا الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي (مستند)

السيد فؤاد 3:21 م, الخميس, 8 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 8-7-2021 وعيار 21 يرتفع مجددا بقيمة 5 جنيهات

عمر سالم 3:18 م, الخميس, 8 يوليو 21

وزيرة التجارة تفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغالى فى داكار

محمد ريحان 3:07 م, الخميس, 8 يوليو 21