شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 7-4-2022 تراجعا طفيفا بنحو 50 قرشا في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الشركات أقل سعر 8 جنيهات وأعلى سعر بلغ 11.75 جنيه، كما تراوح سعر بيع الكتكوت الساسو ما بين 2.75 جنيه إلى 3.25 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض قطعان من 6 جنيهات إلى 6.2 جنيه أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

العناني 11 جنيها

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

كايرو ثري ايه 11 جنيها

نيوهوب ايجيبت للدواجن 11.75 جنيه

الحمد للأعلاف و الدواجن 9 جنيهات

الاتحاد 10 جنيهات

الفيروز 8 جنيهات

الوطنية 10.75 جنيه

أمات 10.5 جنيه

الكيان 9 جنيهات

مكه المكرمة 10 جنيهات

البنا 9.2 جنيه

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 8.5 جنيه

المصريه الهولندية 9 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

ناسكو ايجيبت 9 جنيهات

صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي

القصبي 11 جنيها

عاصم الخرصاوى 9 جنيهات

ستارفيد 10 جنيهات

نيوجين 10.25 جنيه

التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات

رواد النيل 8 جنيهات

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن بنحو 75 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلاً من 10.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

مازالت اسعار الكتاكيت عمر يوم واحد ما بين 5 الي 6 جنيهات وذلك في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدي الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.