شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 7-4-2022 تراجعا طفيفا بنحو 50 قرشا في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الشركات أقل سعر 8 جنيهات وأعلى سعر بلغ 11.75 جنيه، كما تراوح سعر بيع الكتكوت الساسو ما بين 2.75 جنيه إلى 3.25 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض قطعان من 6 جنيهات إلى 6.2 جنيه أعلى سعر.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
العناني 11 جنيها
القاهرة للدواجن 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات
كايرو ثري ايه 11 جنيها
نيوهوب ايجيبت للدواجن 11.75 جنيه
الحمد للأعلاف و الدواجن 9 جنيهات
الاتحاد 10 جنيهات
الفيروز 8 جنيهات
الوطنية 10.75 جنيه
أمات 10.5 جنيه
الكيان 9 جنيهات
مكه المكرمة 10 جنيهات
البنا 9.2 جنيه
الحرمين 9.5 جنيه
طنبول 8.5 جنيه
المصريه الهولندية 9 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه
ناسكو ايجيبت 9 جنيهات
صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي
القصبي 11 جنيها
عاصم الخرصاوى 9 جنيهات
ستارفيد 10 جنيهات
نيوجين 10.25 جنيه
التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات
رواد النيل 8 جنيهات
أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي
ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن بنحو 75 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلاً من 10.25 جنيه .
أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد
مازالت اسعار الكتاكيت عمر يوم واحد ما بين 5 الي 6 جنيهات وذلك في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدي الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.