أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7-10-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 7-10-2021 ، ارتفاع في كل من شركات الوطنية والوادي بنحو 25 قرشا ، و العناني و الفيروز بنحو 50 قرشا ، و القاهرة للدواجن 75 قرشا ، و تراجع شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 25 قرشا في شركتي الوطنية والوادي خلال تعاملات صباح اليوم في شركات الدواجن الكبري، ومازالت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن الأعلى سعرا في البيع، بينما شركة الفيروز هي الأقل سعرا.

وتوقع تجار الدواجن في الأسواق المحلية استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت الاسبوع المقبل ، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء، وزيادة حجم إنتاج الكتاكيت في شركات الإنتاج.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.5 جنيها بدلا من 13 جنيها ، والوطنية 14.25 جنيه بدلاً من 14 جنيها ، والقاهرة للدواجن ارتفع السعر الي 13.25 بدلا من 12.5 جنيها ، و الفيروز 13 جنيها بدلا من 12.5 جنيه ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن تراجعت 25 قرشا لتصبح 14.5 جنيه بدلاً من 14.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشا ، حيث يبلغ سعر بيع الكتاكيت لديها 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه سعر أمس الأربعاء.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وارتفعت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بعد أن كان السعر ثابت ما بين 4.5 و 6 جنيهات ، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.