أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 6-7-2023 في مصر.. أقل سعر 12 جنيها

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 6-7-2023 في مصر على معدلات أسعارها، وذلك في كبرى الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 16 جنيهًا

شركة الوادي 15.25 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 15 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 13 جنيهًا

شركة نيوجين 17 جنيهًا

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17 جنيهًا.

وتنتظر الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت تحرك أسعار الكتاكيت نتيجة الركود التي تشهده حركة المبيعات