أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر.. من 50 قرشَا لـ5 جنيهات تراجعا في الشركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر، تراجعا ملحوظا بعد استقرار أسعار شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية مدة 3 أيام متتالية.

وتراجعت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم من 50 قرشَا إلي 5 جنيهات دفعة واحدة.

وتراوح سعر الكتكوت الواحد من 8 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة الفيروز 10.5 جنيه بدلا من 13.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا

شركة الوادي 12 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا

شركة العناني 13 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات بدلا من 11 جنيهًا

شركة صيصان مصر 11 جنيهًا بدلا من 11.5 جنيه

شركة نيوجين 12.75 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة رواد النيل 11 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.