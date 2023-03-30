شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 30-3-2023 في مصر، استقرارا في الشركات العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسعار أمس الأربعاء ما بين ارتفاع وانخفاض.

وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بين 10 جنيهات أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر في شركات الدواجن.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.5 جنيه

شركة الفيروز 12 جنيها

شركة الوطنية 14 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيها

شركة العناني 16 جنيها

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 13 جنيه

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.