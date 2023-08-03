أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر.. ارتفاع 25 قرشَا في «الوادي»

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر، على استقرارها لليوم الثانى ما عدا شركة “الوادي” والتي ارتفعت بنحو 25 قرشَا.

وجاء هذا الاستقرار بعد تذبذب حركة الأسعار أمس في الشركات الكبري العاملة في السوق المحلية.

حيث كانت شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في مصر، شهدت أمس تراجعا في 7 شركات بما يتراوح من 75 قرشَا إلي 6 جنيهات دفعة واحدة.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات

شركة الوطنية 10.5 جنيه

شركة الوادي 11.75 جنيه بدلا من 11.5

شركة العناني 14 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14 جنيهًا.