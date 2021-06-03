اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-6-2021

ارتفاع سعر البيع في الوادي والوطنية والقاهرة والعناني
محمد مجدي 2:17 م, الخميس, 3 يونيو 21 2:17 م, الخميس, 3 يونيو 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-6-2021 تذبذب في الأسواق المحلية اليوم، وذلك خلال تعاملات تجار الدواجن والشركات المنتجة ، حيث ارتفع سعر البيع لدي شركات الوادي والقاهرة والوطنية والعناني ، مقارنة مع أسعار البيع يوم السبت الماضي والتي ظلت محافظة على الاستقرار حتي أمس الأربعاء ، كما أن سعر البيع لدي شركات الإسكندرية والفيروز والمراعي مازالت ثابتة عند معدلات البيع ، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي ، إن سعر بيع الكتكوت لدي شركة العناني ارتفع بنحو 25 قرشا ، والوطنية بنحو 45 قرشا ، والقاهرة بنحو 50 قرشا ، كما ارتفع سعر بيع الكتكوت لدي شركة الوادي بنحو 75 قرشا .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه ، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه بدلا من 9.30 .

وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

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وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس بشركة الوادي للدواجن، بنحو 75 قرشا دفعة واحدة وبذلك أنهت استقرارها الذي استمر 4 أيام حيث بلغ سعر اليوم 8.5 جنيه بدلا من 7.75 سعر البيع السبت الماضي .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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