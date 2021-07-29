اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-7-2021

استقرار في حركة اسعار الكتاكيت
محمد مجدي 3:41 م, الخميس, 29 يوليو 21 3:41 م, الخميس, 29 يوليو 21

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تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 29-7-2021 استقرارها في حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن الكبرى، في الأسواق المحلية على مدار الأسبوع الماضي، والتي جاءت بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت في شركات الدواجن مؤخرا، وأرجع تجار دواجن تلك الارتفاعات في أسعار الكتاكيت إلي انتهاء موسم عيد الأضحى، وزيادة الطلب على الكتاكيت والدواجن .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه، والمراعي 6 جنيهات، والقاهرة 7.75 جنيه، والوطنية 8.25 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والفيروز 7.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه بعد ارتفاع يوم الأحد الماضي بنحو جنيه .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه مع احتمالية زيادة أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال اليومين المقبلين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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