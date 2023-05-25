أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25-5-2023 .. 25 قرشَا إرتفاع في «صيصان مصر»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25-5-2023 بمصر، استقرارًا في أغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد تذبذب حركة البيع التي شهدتها الشركات أمس الاربعاء.

وارتفع سعر بيع الكتاكيت اليوم في شركة صيصان مصر بنحو 25 قرشَا، مع استقرار حذر في باقي الشركات الكبري.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 10.25 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 11 جنيهًا

شركة الوادي 14.5 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها

شركة صيصان مصر 13.25 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة نيوجين 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 12.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.