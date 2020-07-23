أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23-7-2020

استمرت أسعار الكتاكيت عند مستويات مرتفعة اليوم الخميس 23- 7- 2020، مسجلة 9.75 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد كحد أقصىي وسجلته شركة الوطنية، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن وسجلته شركة رواد النيل. الكتكوت سعر كتكوت

“شعبة الثروة الداجنة” توضح أسباب زيادة سعر الكتكوت

يقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب وراء استمرار أسعار الكتاكيت مرتفعة هو استعداد المربين لدخول في دورات تربية جديدة بعد عيد الأضحى لطرحها عقب عيد الأضحى.

ويوضح أن متوسط سعر الكتكوت بين 6 و8 جنيهات للكتكوت، وهي مستويات مرتفعة ، وفقا للسيد.

أسعار الدواجن تتراجع

أما عن أسعار الدواجن فسجلت تراجعا ملحوظا لتبلغ 20 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 24 و26 جنيها للكيلو، وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويوضح السيد أن تكلفة الدواجن المرتفة وسعر الحالي للدواجن يؤدي إلى خسائر مستمرة للمنتجين.

كما أكد علي تراجع الطلب حاليا على الدواجن انتظاراً لحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة الطلب علي اللحوم الحمراء خلاله. الدواجن البيضاء

ويصل إجمالى حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطى كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبد العزيز السيد.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت فى مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين فى المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضى؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة، ولم يتراجع سعر كيلو الدواجن فى المزرعة عن 20 جنيهًا، مقابل 18 سابقًا.