أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23-3-2023 في مصر.. تراجع في 3 شركات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23-3-2023 في مصر، حيث تراجع سعر البيع في شركة رواد النيل بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، بينما انخفضت فى شركة نيوجين بنحو 2 جنيه، و1 جنيه في شركة الفيروز.

في حين ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في القاهرة للدواجن والعناني بنحو 1 جنيه لكل منهما، مع استقرار أسعار الكتاكيت في باقي الشركات المنتجة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 17 جنيها بدلا من 16

شركة الفيروز 15 جنيها بدلا من 16

شركة الوطنية 20 جنيهًا

شركة الوادي 20 جنيها

شركة العناني 20 جنيها بدلا من 19

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 16.5 جنيه

شركة صيصان مصر 15.75 جنيه

شركة نيوجين 18 جنيها بدلا من 20

شركة رواد النيل 15 جنيها بدلا من 21

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعا كبيرا وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.