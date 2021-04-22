اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 22-4-2021

استقرار في حركة اسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 5:02 م, الخميس, 22 أبريل 21 5:02 م, الخميس, 22 أبريل 21

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حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 22-4-2021 ، على استقرار معدلات البيع والشراء في الأسواق المحلية لدي شركات الدواجن الكبرى، بعد موجة التذبذب التي حدثت يوم الجمعة الماضي في السوق المحلية، إضافة إلي استقرار سعر بيع كتاكيت عمر يوم و الكتاكيت الساسو و البلدي ، مع احتمالية حدوث تحركات جديدة في الأسعار خلال يوم غد الجمعة ، وذلك وفقًا لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

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وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 6.75 جنيه، والإسكندرية 7.50 جنيه، والقاهرة 9.50 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، والعناني 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 الي 3 جنيهات بدلا من 7 إلى 8 جنيهات ، والكتكوت الساسو من 2 الي 2.25 جنيه بدلا من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 الي 3.25 جنيه .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وواصلت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الخميس ، استقرارها عند سعر 9.5 جنيه ، مع احتمالية تحرك طفيف في إرتفاع السعر وفقاً لتجار الدواجن .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 الي 6 جنيهات ، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 الي 5 جنيهات ، مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات على الرغم من إرتفاع سعرها مقارنة بأسعار الأهالي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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