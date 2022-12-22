أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 22-12-2022 في مصر.. ارتفاعات من 25 قرشَا إلى جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الخميس 22-12-2022 في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

شهدت شركات القاهرة للدواجن، نيوهوب ايجيبت، الوطنية، العناني، أمات، الوادي، المصرية الهولندية ارتفاعات بين 25 قرشَا، إلى جنيه في عدد من شركات الدواجن، خلال تعاملات اليوم الخميس.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.25 جنيه بدلا من 1 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه

الفيروز 3.5 جنيه

العناني 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات

أمات 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه

الوادي 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات

البنا 3 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.