استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-5-2021 ، في السوق المحلية، بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد الارتفاعات التي طالت أسعار البيع يوم الثلاثاء الماضي عقب الهدوء الذي استمر لمدة أسبوع كامل، وذلك حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية، إن ارتفاعات يوم الثلاثاء الماضي مستمرة حتي اليوم الخميس .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.25 جنيه وشركة المراعي 4.75 جنيه ، وشركة القاهرة 5.5 جنيه ، وشركة الوطنية 6.75 جنيه ، و شركة الإسكندرية 4.5 جنيه ، وشركة الفيروز 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء على استقرارها اليوم الخميس ، حيث يبلغ سعر البيع 5.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي .