شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر، تباين في حركة تداول الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

حيث انخفض سعر البيع في عدد من الشركات وارتفع في شركات أخري بينما حافظت بعض الشركات على أسعار الكتاكيت لديها خلال تعاملات اليوم.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 9.5 جنيه أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا بدلا من 11.5 جنيه

شركة الوادي 10.75 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط فى أسعار الكتاكيت، والتى من شأنها هبوط مستقبلى فى سعر الدواجن بالأسواق.

ومع زيادة أسعار الكتاكيت ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق المحلية.