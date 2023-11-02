أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 2-11-2023 في مصر.. ارتفاعات في 5 شركات

تستمر أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 2-11-2023 في مصر، ارتفاعاتها في السوق المحلية، وذلك في عدد 5 شركات عاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار 5 شركات أخري.

وتراوحت الزيادات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم، من 50 قرشَا إلي جنيه واحد.

في حين يكثر الإقبال، خلال الفترة الحالية، على شراء كتاكيت عمر يوم، مما يعمل على توازن سعر البيع بالسوق المحلية، بينما يتراوح سعر الكتكوت إنتاج الأهالي من 20 إلى 25 جنيهًا للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 31 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 32 جنيهًا بدلا من 31.5 جنيهًا

شركة الفيروز 31.5 جنيه بدلا من 31 جنيهًا

شركة الوطنية 33 جنيهًا

شركة الوادي 29.5 جنيه بدلا من 29 جنيهًا

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 32 جنيهًا

شركة نيوجين 34.5 جنيه بدلا من 34 جنيهًا

المصرية الهولندية 31 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا

شركة رواد النيل 29 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 29 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34.5 جنيهًا.

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.