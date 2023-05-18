أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 18-5-2023 في مصر.. انخفاض 2 جنيه في «القاهرة للدواجن»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 18-5-2023 في مصر، تراجعا في شركة القاهرة للدواجن وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد تراجعها أمس إضافة إلى شركة الفيروز.

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة بنحو 2 جنيه، كما أن هناك توقعات باستمرار تراجع باقي شركات الدواجن خلال الساعات القادمة.

وحافظت 9 شركات دواجن على أسعارها خلال تعاملات اليوم، وهي الفيروز، الوطنية، الوادي، العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 12 و15.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا بدلا من 15 جنيها

شركة الفيروز 12.5 جنيه

شركة الوطنية 15 جنيهًا

شركة الوادي 15.5 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا

شركة نيوجين 14.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.