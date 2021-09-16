اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16-9-2021

استقرار أسعار الكتاكيت لليوم الثاني على التوالي
محمد مجدي 11:16 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 11:16 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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تستمر أسعار الكتاكيت في استقرارها لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس 16-9-2021، وذلك بعد حالة التذبذب التي شهدتها الأسواق يوم الثلاثاء الماضي لدى مختلف شركات الدواجن الكبرى، والتي شهدت ثبات سعر البيع لدى شركات العناني، والإسكندرية، والفيروز، وارتفاع السعر بالنسبة لشركات المراعي بنحو 50 قرشا، والوطنية، والوادي بنحو 25 قرشَا لكل منهما، في حين انخفض سعر بيع الكتاكيت لدى شركة القاهرة بنحو 25 قرشًا، وذلك على أسعار البيع يوم الأحد الماضي.

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وقال عدد من تجار الدواجن في السوق المحلية أن حركة العرض والطلب في السوق المحلية تشهد حاليا حالة من الهدوء.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

ويبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة العناني 10 جنيهات ، و الاسكندرية 8.5 جنيه ، و الفيروز 9.75 جنيه ، و المراعي 9 جنيهات .

وسعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة الوطنية 10.5 جنيه ، و القاهرة للدواجن 9 جنيهات .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و حافظت شركة الوادي للدواجن على سعر بيع الكتاكيت البيضاء و ذلك خلال تعاملات اليوم الخميس وذلك لليوم الثاني على التوالي ، حيث يبلغ سعر البيع 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وحافظت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في الأسواق على معدلات بيعها حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما ارتفع سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بنحو 50 قرشَا ليصبح من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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