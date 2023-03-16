أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16-3-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-3-2023 في مصر، وذلك في عدد كبير من الشركات، مع معاودة شركة الوطنية في انتاج الكتاكيت اليوم بعد توقف الانتاج امس الاربعاء.

وبلغ أقل سعر الكتكوت، اليوم الأربعاء، في الشركات 20 جنيهًا، بينما أعلى سعر 28 جنيه، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 26.5 جنيه

شركة الفيروز 23 جنيها

شركة الوطنية 28 جنيه

شركة الوادي 24.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيها

شركة صيان مصر 21.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا. أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

ومازالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الاسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.