أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15-7-2021

استقرت أسعار الكتاكيت، اليوم الخميس 15-7-202¹، في الأسواق المحلية، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها في شركات الدواجن الكبرى، حيث شهدت زياداتٍ تراوحت من 50 قرشًا إلى 1.75 جنيه في شركات العناني والقاهرة والوادي والفيروز والوطنية والمراعي، في حين تراجع سعر البيع بشركة الإسكندرية بنحو 50 قرشًا، وذلك وفق تجار الدواجن في القاهرة.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8 جنيهات، وشركة المراعي 5.75 جنيه، وشركة القاهرة 6.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 7.75 جنيه، وشركة الإسكندرية 5.5 جنيه، وشركة الفيروز 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الخميس، في شركة الوادي للدواجن عند سعر 7.25 جنيه، بدلًا من 5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي.