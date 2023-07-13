أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر.. من 25 إلى 75 قرشَا ارتفاعات في 7 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها شركات الدواجن خلال اليومين الماضيين.

وتراوحت الزيادات من 25 قرشًا إلى 75 قرشَا، وذلك في 7 من كبرى الشركات المنتِجة للكتاكيت في السوق المحلية.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة واحدة فقط هي الوطنية بنحو 50 قرشَا، بينما استقرت اسعار شركتين الحمد للاعلاف والدواجن، مكة المكرمة.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16.5 جنيه بدلا من 16.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 16.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 15 جنيهًا

شركة الوطنية 16.5 جنيه بدلا من 15.75 جنيه

شركة الوادي 17.5 جنيه بدلا من 17 جنيهًا

شركة العناني 18 جنيهًا بدلا من 17.25 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 17 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 15.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة نيوجين 19.25 جنيه بدلا من 18.5 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا بدلا من 13.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 14 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 19.25 جنيه.