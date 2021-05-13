اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-5-2021 في الأسواق

استقرار في حركة البيع خلال أول أيام عيد الفطر
محمد مجدي 4:44 م, الخميس, 13 مايو 21 4:44 م, الخميس, 13 مايو 21

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استقرت حركة أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-5-2021 ، في مختلف شركات الدواجن الكبرى في الأسواق، وذلك على نفس أسعار أول أمس الثلاثاء، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد إن حركة البيع شهدت يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعا في سعر شركة العناني بنحو 1.5 جنيه، والوادي 50 قرشًا، والقاهرة بنحو 25 قرشًا، بينما تراجع سعر البيع لدى شركة الإسكندرية بنحو جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.5 جنيه ، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه .

كما بلغ سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه، وشركة الوطنية 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الخميس على نفس أسعار أول أمس الثلاثاء ويبلغ سعر البيع 5 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

شهدت الأسواق اليوم الأربعاء استقرارًا مؤقتا في حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن في أسعار بيع الكتاكيت البيضاء لدى التجار والشركات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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