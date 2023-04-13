أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-4-2023 في مصر

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13-4-2023 بمصر، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، على معدلات أسعارها بعد موجة من عدم الاستقرار ما بين انخفاض وارتفاع بشكل ملحوظ.

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في اكبر 10 شركات دواجن عاملة في السوق المحلية هدوءا ملحوظا في بورصة أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الخميس.

وتراوحت أسعار البيع اليوم في شركات الدواجن بين 5 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه

شركة الفيروز 9 جنيهات

شركة الوطنية 8.5 جنيه

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 5 جنيهات

شركة صيصان مصر 8 جنيهات

شركة نيوجين 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.